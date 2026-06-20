VIDEO - Ibra ed Herny, spettacolo e numeri col pallone negli studi di Fox

VIDEO - Ibra ed Herny, spettacolo e numeri col pallone negli studi di FoxMilanNews.it
Oggi alle 16:36News
di Manuel Del Vecchio
Ibra posta un video su X delle sue skills negli studi di Fox Sports insieme a Thierry Henry

Prosegue l'avventura da opinionista/commentatore di Ibrahimovic in terra statunitense. Lo svedese sembra divertirsi parecchio in questo nuovo ruolo al fianco di Thierry Henry, mentre i tifosi rossoneri continuano ad essere spazientiti e infastiditi da ogni video pubblicato da Zlatan sui suoi social.

Anche con l'ultimo filmato postato non è andata diversamente, anche se le skills e i numeri di Ibra ed Henry negli studi di Fox sono notevoli.