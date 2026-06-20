Pancaro non ha dubbi: “Allegri mandato via perché non stava costruendo niente, ma la colpa non è solo sua”

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Pancaro ritorna sull’esonero di Allegri e afferma che non è stato mandato via solo per non aver centrato l’obiettivo Champions.

Intervenuto a TMW Radio, l'ex rossonero Pippo Pancaro è ritornato sull'esonero di Allegri e sulle motivazioni che hanno spinto il proprietario del Milan Gerry Cardinale a prendere questa decisione. Di seguito le sue parole.

“Allegri? Credo sia stato mandato via non solo per i risultati ma per il fatto anche che si vedeva che non si stava costruendo nulla. Fallisce chi sta a casa sul divano e non fa nulla. Poi c’è chi non raggiunge l’obiettivo ed è vero che non lo ha raggiunto Max, ed era alla sua portata purtroppo. Anche Spalletti non ha raggiunto l’obiettivo, ma poi chi lo ha giudicato ha intravisto in lui una prospettiva. Chi giudicava Allegri ha visto un girone di ritorno pessimo e che non si stava costruendo niente. La responsabilità è non solo sua, ma anche dei giocatori, della società e di tutte quelle persone che fa passare per buona anche quella vittoria di Como, che meritava di perdere per 5-0 al primo tempo”.