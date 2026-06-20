Incendio resort Santo Domingo, sorella di Calabria rassicura tutti: “Sto bene”

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La sorella dell’ex capitano del Milan Davide Calabria lavora nel resort che è andato in fiamme a Santo

È di oggi la tragica notizia del resort di Santo Domingo che ha preso fuoco e ha causato la morte di una turista italiana e 1700 sfollati. Tra il personale c'è anche la sorella dell'ex capitano del Milan Davide Calabria. La 27enne bresciana, tramite un post Instagram, ha rassicurato tutti sulle sue condizioni e ha poi voluto sottolineare quanto la vita sia più importante di ogni bene materiale, visto che parecchie persone hanno messo a repentaglio la loro incolumità pur di tornare nelle proprie camere e recuperare le valigie. Queste le sue parole.

"Sto bene, stiamo bene. Io con tutto il personale abbiamo evacuato le persone - scrive in una storia su Instagram - In momenti come questi capisci davvero l'importanza delle cose. Vedere i miei colleghi e amici salvi era la cosa che mi premeva di più. Sono tristissima di vedere così quello che nell'ultimo anno è stato il mio posto di lavoro, ma anche una seconda casa. Mi fa male pure vedere il mio bellissimo ufficio ridotto in cenere".

"Ragazzi, ricordatevi sempre che nulla vale più delle vostre vite. Nessun oggetto, nessuna cosa materiale. Nemmeno i soldi che si saranno bruciati in camera. Capisco che è un problema per i documenti, ma pure a quello si trova una soluzione. Alla vostra vita no, è una. Ricordiamoci davvero che in situazioni come queste la prima cosa da pensare è a poterci salvare, e non rischiare la pelle per sciocchezze, o rischiare pure quella degli altri e di chi vi vuole bene. Seguiamo le norme di sicurezza e ascoltiamo chi ci dice cosa fare. Non rischiate tutto per niente".