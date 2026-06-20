Modric, se due indizi fanno una prova... Il futuro di Luka sembra essere lontano da Milano

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Modric continuerà al Milan oppure andrà al Real Madrid, che gli garantisce un posto da dirigente? Si saprà dopo i Mondiali

Se due indizi fanno una prova allora si può iniziare a pensare, purtroppo, ad un futuro senza Luka Modric al Milan. Al croato è bastato un anno per entrare nel cuore dei tifosi: a 40 anni, con un Pallone d'Oro e tante Champions in tasca, Luka ha dato l'anima per la maglia che ha sempre sognato da bambino. Un esempio per tutti.

In questi giorni di Mondiale però sono arrivati segnali poco incoraggianti per i tifosi del Diavolo. Nel corso della sua intervista a Radio Marca, l’ex attaccante croato Davor Suker ha parlato proprio del futuro del suo connazionale Luka Modric: “Penso che succederà qualcosa con il Real. Bisogna ovviamente aspettare la fine del Modiale, poi credo tornerà a Madrid. Con che ruolo? Non posso dire altro”.

Anche Sucic, giocatore dell'Inter e compagno di Modric nella Croazia, è stato abbastanza evasivo sul futuro del Pallone d'Oro: "Luka è una grande persona e grande giocatore, un top un campione,Tutti sono orgogliosi di giocare con lui, per questo lui è qua con noi. Giocare un altro derby in Italia? Non so se resterà al Milan".

Ovviamente l'unico che potrà fare chiarezza sul proprio futuro è Modric stesso: bisognerà attendere la fine Campionato del Mondo. Ma i segnali, ad oggi, non sono proprio incoraggianti.