Callegari sicuro: “L’arrivo di Krosche e Hardung voleva dire strategia, cosa che non sembra esserci”

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Massimo Callegari ha parlato del mancato arrivo, ad oggi, di Markus Krosche e di Timmo Hardung.

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti è Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti è stato ospite il noto giornalista Massimo Callegari che si è espresso in merito alla situazione societaria attuale del Milan e al mancato arrivo della coppia Krosche-Hardung. Queste le sue parole.

"Credo che se fossero arrivati due dirigenti dalla Germania i tifosi avrebbero anche accettato di vivere un'estate così non con qualche dubbio perché non conoscevamo la qualità che pure c'è, ma almeno con una visione strategica. Strategia, cosa che sta mancando ora, soprattutto mi sembra paradossale il fatto che sia arrivato l'allenatore che poteva anche essere stato approvato dai nuovi dirigenti, ma non scelto in prima persona da loro. Quindi poi c'è anche un tema di autorevolezza".