Non arrivano conferme sulla presenza di Cardinale a Roma: il 22 giugno ci sarà Paolo Scaroni

Non arrivano conferme sulla presenza di Cardinale a Roma: il 22 giugno ci sarà Paolo ScaroniMilanNews.it
Oggi alle 21:12News
di Manuel Del Vecchio
Dal club rossonero non arrivano conferme su Gerry Cardinale presente a Roma per l'assemblea elettiva della FIGC: ci sarà Scaroni

Nelle scorse ore si era parlato di un Gerry Cardinale presente a Roma il 22 giugno per rappresentare il Milan all'assemblea elettiva della FIGC, ma al momento l'indescrizione non trova conferma all'interno del Milan. L'indicazione che arriva dal club è che, ad oggi, dovrebbe esserci il presidente Paolo Scaroni e non Gerry Cardinale.

Da capire se nelle prossime ore cambierà o meno qualcosa: nella giornata di lunedì si avranno sicuramente più certezze. 