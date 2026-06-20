News Allegri al Napoli, ci siamo. Ad inizio settimana in arrivo i documenti per la risoluzione col Milan

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Allegri al Napoli, manca davvero poco: ad inizio settimana arriveranno i documenti necessari per formalizzare la risoluzione con il Milan

Allegri al Napoli, ci siamo quasi. Riporta Gianluca Di Marzio che tra lunedì e martedì l'allenatore livornese si aspetta di ricevere la documentazione necessaria per definire la risoluzione del suo contratto con il Milan. L'ultimo passaggio formale prima di poter firmare con il club di De Laurentiis, con cui ha un accordo per un contratto triennale. Dopo settimane di attesa anche questa storia sta giungendo alla sua conclusione.

Nel frattempo, e anche questo è un indizio che va in quella direzione, oggi il preparatore dei portieri Claudio Filippi ha salutato tutto il Milan con un bel post su Instagram: "Dopo solo un anno si conclude la mia esperienza al Milan, un Club glorioso con una Tifoseria innamorata della squadra, con Milanello che è un posto di lavoro leggendario, unico per dove è collocato e per come sono le persone che ci lavorano, dalla ristorazione, alla reception, alle signore delle pulizie, tutti innamorati del Loro Milan. Con Daniele (Borri, ndr) abbiamo avuto la fortuna di allenare un gruppo di portieri meraviglioso per capacità tecniche e soprattutto morali. A Mike, Pietro, Lorenzo, Matteo un Grazie dal profondo del cuore e un In bocca al lupo per un futuro raggiante".