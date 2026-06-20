Tottenham, prima offerta per Tonali: il Newcastle chiede circa 100 milioni di euro

Tottenham, prima offerta per Tonali: il Newcastle chiede circa 100 milioni di euroMilanNews.it
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Oggi alle 21:35News
di Manuel Del Vecchio
Il Tottenham fa molto sul serio per Sandro Tonali: il Newcastle chiede quasi 100 milioni ma gli Spurs faranno di tutto per accontentare De Zerbi

L'interesse del Tottenham per Sandro Tonali si fa sempre più concreto: gli Spurs, su forte spinta di Roberto De Zerbi, hanno avviato formalmente le trattative con i Magpies per arrivare all'ex centrocampista del Milan, intrigato dalla possibilità di poter lavorare con l'allenatore bresciano.

La richiesta iniziale del Newcastle si attesta sui 100 milioni di euro, mentre la prima offerta del Tottenham arriva a circa 86 milioni: possibile che nei prossimi giorni si trovi un'intesa a metà strada. Su Tonali c'è anche l'interesse di City e Arsenal, scrive gianlucadimarzio.com: da capire se si muoveranno in modo serio per il classe 2000 o lasceranno strada libera al Tottenham.