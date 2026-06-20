Callegari non si spiega: “Galliani? Legato ad un Milan dal quale Cardinale vuole inspiegabilmente distaccarsi”

Callegari non si spiega: “Galliani? Legato ad un Milan dal quale Cardinale vuole inspiegabilmente distaccarsi”
Oggi alle 22:00News
di Andrea La Manna
Callegari afferma che il ritorno di Adriano Galliani, impossibile con questa proprietà, gioverebbe molto ai rossoneri.

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, il noto giornalista Massimo Callegari ha commentato quello che sarebbe potuta essere una grande occasione per il Milan ovvero il ritorno in società di Adriano Galliani. Queste le sue parole.

"Galliani è legato evidentemente ad un Milan dal quale questa proprietà si vuole un po' allontanare per motivi non comprensibili. Mi stupisce che non vengano presi in considerazione alcuni aspetti che per la realtà italiana sono fondamentali, cioè la conoscenza del club in cui vai a lavorare, dell'ambiente in cui le figure che prendi, ad esempio Adriano Galliani andrebbero a operare e del carisma anche nelle trattative, l'autorevolezza nelle trattative di mercato, italiane ed internazionali. Questo è fondamentale".