Callegari non si spiega: “Galliani? Legato ad un Milan dal quale Cardinale vuole inspiegabilmente distaccarsi”
Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, il noto giornalista Massimo Callegari ha commentato quello che sarebbe potuta essere una grande occasione per il Milan ovvero il ritorno in società di Adriano Galliani. Queste le sue parole.
"Galliani è legato evidentemente ad un Milan dal quale questa proprietà si vuole un po' allontanare per motivi non comprensibili. Mi stupisce che non vengano presi in considerazione alcuni aspetti che per la realtà italiana sono fondamentali, cioè la conoscenza del club in cui vai a lavorare, dell'ambiente in cui le figure che prendi, ad esempio Adriano Galliani andrebbero a operare e del carisma anche nelle trattative, l'autorevolezza nelle trattative di mercato, italiane ed internazionali. Questo è fondamentale".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan