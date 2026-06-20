Caos Mondiale per Doku, può lasciare il Belgio per la nascita del figlio… ma non tutti sono d’accordo

vedi letture

Doku potrebbe diventare padre nella seconda settimana di luglio, settimana in cui potrebbe giocare i quarti di finale del Mondiale.

Ad inizio settimana, l'attaccante del Belgio Doku ha dichiarato, secondo quanto riportato da Reuters, che a prescindere da quello che sarà il piazzamento del Belgio la sua volontà è quella di poter assistere alla nascita di suo figlio. Ma facciamo un passo indietro, cosa sta succedendo? La compagna di Doku è in dolce attesa e il parto dovrebbe avvenire nella seconda settimana di luglio. Settimana nella quale sono in programma i quarti di finale della Coppa del Mondo. Nonostante questo però il giocatore del Manchester City ha dichiarato che vorrebbe assistere al parto a prescindere dal fatto che la sua nazionale potrebbe essere protagonista in quella fase della competizione.

"È il mio primo figlio, quindi voglio assolutamente essere presente. Se mi chiedete cosa voglio, la mia risposta è che nessuno vorrebbe perdersi la nascita del primo figlio. Ma so anche che nel calcio entrano in gioco molte altre valutazioni. So che la federazione sostiene i suoi giocatori e comprende le loro situazioni. Vedremo cosa si potrà fare".

A non essere d'accordo è la presentatrice del canale L'Équipe France Pierron che ha definito un "momento disgustoso" quello di abbandonare la squadra nazionale, aggiungendo che "il padre è inutile" durante il momento effettivo del parto."Non sarai tu a tagliare il cordone ombelicale; non puoi saltare un Mondiale". I commenti di Pierron hanno trovato la ferma opposizione dell'ex pugile Brahim Asloum, che ha replicato: "Un figlio è l'intera vita. Un Mondiale finisce quando finisce. Sprecherà 10 ore, sarà esausto e avrà un crollo emotivo. Il bambino sarà sempre li".