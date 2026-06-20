Loftus-Cheek: ingaggio alto e contratto in scadenza. L'uscita dal Milan non sarà facile

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Loftus-Cheek e il Milan, siamo ai titoli di coda. L'inglese non rientra nei piani di Amorim ed è in uscita

Era arrivato nell'estate dell'addio di Sandro Tonali e aveva regalato una stagione in doppia cifra di gol. Poi? Basta. Ruben Loftus-Cheek non è riuscito a compiersi neanche al Milan. Anzi, anche durante l'anno dei 10 gol sotto la guida di Pioli erano sorti diversi interrogativi sul centrocampista ex Chelsea. Andato via Pioli sono andati via anche i gol, ma sono rimasti i numerosi problemi fisici. Anche con Allegri, che l'estate scorsa aveva chiesto parecchi gol a lui e a Fofana, le cose non sono andate meglio. E con Amorim non andranno proprio: il nuovo allenatore del Milan non considere Loftus-Cheek un calciatore su cui puntare.

LOFTUS-CHEEK, FUTURO LONTANO DAL MILAN

L'inglese ha un ingaggio da circa 4 milioni l'anno e una scadenza vicina, al 30 giugno 2027: non sarà facile monetizzare, ma è palese che dovrà essere trovata una soluzione durante l'estate. Presente a Monaco in occasione del weekend di Formula 1 di qualche settimana fa, l'inglese aveva parlato anche del suo futuro: "Al momento non posso dire molto. Mi sto prendendo del tempo per rilassarmi e godermi le vacanze con la mia famiglia". Lui vorrebbe tornare in Inghilterra, al momento non c'è interesse concreto da parte di nessun club d'oltremanica.