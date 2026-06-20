Ibrahimovic e il fenomeno della fake news di X: Elon Musk ha avvelenato anche il dibattito calcistico

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Ibrahimovic vittima di uno spiacevole fenomeno social: troll vari provano a tirare su qualche dollaro inventando dichiarazioni e attribuendole allo svedese

In questi giorni di Mondiale girano per il web numerose affermazioni attribuite a Zlatan Ibrahimovic, che segue il Campionato del Mondo da opinionista di Fox Sports, in cui lo svedese attacca senza remore tutto e tutti: inutile sottolineare come siano tutte totalmente fake, frutto di account che utilizzano X, piattaforma di Elon Musk, per "farmare" interazioni con la speranza di monetizzare la viralità raggiunta da questo tipo di post.

IBRA E LE FAKE NEWS: IL PARADOSSO DI TWITTER

Musk, che si autoproclama paladino della verità, del free-speech e del diritto di parola, ha trasformato X - una volta Twitter - in un covo di troll che diffondono notizie false, con la speranza di intercettare una parte di pubblico disattenta, pronta ad arrabbiarsi più che ad approfondire, per monetizzare tramite il programma a pagamento Premium: si paga per avere la spunta blu, una maggiore diffusione dei post tramite l'algoritmo e la possibilità di avere dei ricavi nel caso in cui i numeri delle interazioni si attestino su livelli alti, nell'ordine delle centinaia di migliaia di impressions.

Un modus operandi che è utilizzato anche per argomenti ben più seri come attualità e politica, ma che ha finito per avvelenare anche il mondo del calcio. E così Ibrahimovic, già bersagliato dai tifosi rossoneri per altri motivi, si ritrova ogni giorno all'interno dell'occhio del ciclone a causa di X, del suo modo di incentivare le fake news e di un pubblico sempre più assuefatto da odio e risentimento. Siamo pienamente in un corto circuito social e neanche il calcio è escluso da questo triste fenomeno. E la cosa più preoccupante è che la totalità di questi contenuti viene ormai prodotta o amplificata con strumenti di intelligenza artificiale. Non serve più nemmeno avere inventiva per rendere credibile una una dichiarazione falsa: bastano pochi secondi per generare decine di post verosimili, confezionati per ottenere rabbia, condivisioni e visualizzazioni.