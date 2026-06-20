Mondiali, domani la partita numero 1000 della storia: ecco l’iniziativa della FIFA
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Tunisia Giappone sarà la partita numero 1000 della Coppa del Mondo.
Domenica 21, alle 6 del mattino, andrà in scena la seconda partita del gruppo F del Mondiale. Saranno Giappone e Tunisia a sfidarsi, con i nipponici che proveranno a conquistare i 3 punti per consolidare la qualificazione ai sedicesimi di finale. Sembra una partita come le tante altre che si stanno disputando, ma in realtà non è proprio così.
Quella di domani sarà infatti la millesima partita dei Mondiali. Un traguardo storico per la competizione più importante e affascinante del mondo. La FIFA per l'occasione è pronta a celebrare questo traguardo: una maglia speciale per l'arbitro Kovacs e i suoi collaboratori con inserti in oro e patch apposita.
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