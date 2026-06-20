W. Sabatini: “Baldini uomo libero, spero lo confermino per la nazionale”

vedi letture

Walter Sabatini spera che Silvio Baldini venga riconfermato sulla panchina della nazionale maggiore.

Intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli, il direttore sportivo Walter Sabatini ha commentato l'ipotesi che era nata per la panchina della nazionale ovvero quella della conferma di Silvio Baldini. Queste le sue parole.

"Penso che la conferma di Silvio Baldini sarebbe un atto di grande sensibilità e lungimiranza. Baldini è un uomo libero. Non perché gli altri non lo siano, ma perché non appartiene a nessuna lobby o corrente. L'ho conosciuto quando allenava il Viareggio in Serie C2 e ho avuto modo di apprezzarlo anche durante un corso allenatori. È davvero una persona di grande qualità. Spero che il prossimo presidente federale decida di confermarlo, nonostante si facciano nomi importanti come Mancini e altri. Sarebbe una scelta intelligente, perché Baldini è un uomo di grande personalità".