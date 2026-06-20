Filippi ai saluti: "Abbiamo avuto la fortuna di allenare un gruppo di portieri meraviglioso per capacità tecniche e soprattutto morali"

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Claudio Filippi saluta il Milan dopo l'esonero di Max Allegri. Parole al miele per tutti i portieri allenati a Milanello nella scorsa stagione

Claudio Filippi, preparatore dei portieri dello staff di Massimiliano Allegri, saluta il Milan. A fine stagione Cardinale ha deciso di azzerare completamente l'area sportiva, allenatore incluso. Con Allegri promesso sposo del Napoli vanno via tutti i suoi collaboratori, Filippi incluso: quest'anno il preparatore ex Juve ha svolto un ottimo lavoro con tutti i portieri rossoneri e le prestazioni in campo di Maignan ne sono state una grande dimostrazione. Questo il saluto di Filippi, che si sofferma anche sui portieri allenati quest'anno.

CLAUDIO FILIPPI SALUTA IL MILAN

"Dopo solo un anno si conclude la mia esperienza al Milan, un Club glorioso con una Tifoseria innamorata della squadra, con Milanello che è un posto di lavoro leggendario, unico per dove è collocato e per come sono le persone che ci lavorano, dalla ristorazione, alla reception, alle signore delle pulizie, tutti innamorati del Loro Milan. Con Daniele (Borri, ndr) abbiamo avuto la fortuna di allenare un gruppo di portieri meraviglioso per capacità tecniche e soprattutto morali. A Mike, Pietro, Lorenzo, Matteo un Grazie dal profondo del cuore e un In bocca al lupo per un futuro raggiante".