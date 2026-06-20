Callegari sottolinea: “Gestione americana diversa da quella europea, ma questo non significa non avere idee e direzioni da prendere”

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Massimo Callegari parla di Gerry Cardinale e della sua gestione del Milan che è differente rispetto alla gestione europea di un club.

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti è stato ospite il noto giornalista Massimo Callegari che si è espresso in merito alla situazione societaria attuale del Milan e del proprietario Gerry Cardinale. Queste le sue parole.

"Io credo che ci sia proprio una visione, una modalità di comportamento, di gestione diversa tra il modello americano, anche riferito ad altri sport e quello italiano ed europeo che abbiamo. Poi ci sono anche esempi virtuosi di grandi club in Europa che con qualche difficoltà, però con proprietà straniere e americane in particolare, sono riuscite poi a trovare una linea di successo e rassicurante. Quello che non comprendo è non avere un'idea della direzione in cui andare e riuscire a prendere quella direzione. Cioè la Roma, nonostante le difficoltà che ha avuto e nonostante è un atteggiamento che non mi sembra molto distante tra i Friedkin e Cardinale nella gestione, però a un certo punto ha fatto una scelta molto chiara e anche nei momenti critici aveva fatto delle scelte giuste, poi dopo le ha sconfessate o comunque le aveva fatte forse più per andare incontro e placare l'umore della piazza che per convinzione reale, però ha provato a fare qualcosa".