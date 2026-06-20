Bennacer, costi da titolare ma è fuori dal progetto Milan. Situazione spinosa

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È chiaro che Bennacer sia fuori dal progetto Milan, ma i costi dell'algerino lo rendono inappetibile per i club potenzialmente interessati

Nel bel mezzo del caos che riguarda il futuro dirigenziale del Milan non bisogna dimenticarsi che c'è una stagione da programmare, un calciomercato da fare seguendo l'allenatore e soprattutto tanti esuberi di cui liberarsi. Tra questi ultimi c'è, e bisogna scrivere sfortunatamente, anche Ismael Bennacer. Sfortunatamente perché l'algerino, finché è stato in salute, è sempre risultato un calciatore forte e determinante; dopo il grave infortunio al ginocchio sofferto contro l'Inter non è più riuscito a tornare ad alti livelli.

BENNACER FUORI DAL PROGETTO, QUANTO COSTA AL MILAN

Il suo contratto, invece, è di livello importante: l'ex Empoli percepisce 4 milioni di euro l'anno senza usufruire del decreto crescita, per un ingaggio lordo da circa 7,4 milioni di euro. L'ammortamento è di poco superiore al milione di euro per un costo annuo totale di circa 8,5 milioni. Cifre davvero fuori scala per un calciatore che non fa più parte del progetto rossonero da un paio di anni.

Nell'ultima stagione ha giocato con più continuità alla Dinamo Zagabria, ma i croati non eserciteranno il diritto di riscatto da 10 milioni di euro. Anzi, durante la riunione dei soci del club croato Zvonimir Boban ha fatto sapere che vorrebbe trattenere, ma solo se il centrocampista riuscirà a risolvere il suo contratto con il Milan. È probabile che sarà un tema che durerà tutta l'estate visto che difficilmente ci saranno squadre disposte a pagare per il cartellino di Bennacer, che ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2027.