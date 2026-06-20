Materazzi acclama Maldini: “Ha svolto un lavoro incredibile, è stato mandato via con una scusa”

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Marco Materazzi parla di Paolo Maldini e afferma che ha svolto un lavoro eccezionale da dirigente del Milan.

Marco Materazzi, nei giorni scorsi, non ha mancato occasione per tirare una frecciatina a Zlatan Ibrahimovic, consulente di RedBird, che in questi anni ha completamente rotto il fantastico rapporto che aveva con la tifoseria rossonera visto il pessimo operato e l'atteggiamento avuto in questi anni. Oltre a questo però, intervistato da La Stampa, l'ex difensore dell'Inter ha parlato di Paolo Maldini e del fatto che il suo lavoro al Milan sia stato eccezionale.

"Maldini al Milan, ha fatto un lavoro incredibile, ha vinto lo scudetto, poi è stato trovato il modo di mandarlo via", sono state le sue parole. Un modo per far intendere che alla fine il dirigente era scomodo alla nuova proprietà e alla società e dunque si è cercata una scusa per mandarlo via.