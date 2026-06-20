Milan, Cardinale più vicino alla quotidianità del club: sarà a Roma lunedì per l'assemblea elettiva della FIGC
MilanNews.it
Gerry Cardinale, dopo anni di deleghe, sembra essere intenzionato a seguire da vicino e in prima persona tutte le vicende del club. È atteso lunedì a Roma
A quanto pare Gerry Cardinale cercherà di essere più presente, anche fisicamente, al Milan e tutto quello che orbita alla galassia rossonera. Nelle passate stagione il manager italoamericano ha delegato parecchio, ma dopo l'ennesimo fallimento sportivo - con la qualificazione in Champions fallita all'ultima giornata - ha azzerato tutto e ha preso la decisione di seguire da vicino le vicende di Casa Milan.
Riporta Sportmediaset che questo riscontro si può trovare anche nella sua agenda: il numero uno di RedBird sarà a Roma lunedì 22 giugno per rappresentare il Milan all'assemblea elettiva della FIGC.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Milan, Cardinale più vicino alla quotidianità del club: sarà a Roma lunedì per l'assemblea elettiva della FIGC
Le più lette
1 Ipotesi George Gardi per il Milan. Da Osimhen a Icardi, passando per Sanè: le migliori operazioni del manager italiano
2 Milan, il preferito di Amorim per l'attacco è Gonçalo Ramos. Costa tanto (50 milioni), ma con la formula giusta...
3 MN - Fuga di talento dal Milan. Bianchessi: "Parlano i fatti. Liberali errore tecnico ed economico clamoroso"
4 Passerini svela: "L'Interesse dell'Orlando City per Gimenez è concreto. Potrebbe anche farsi avanti e provare a fare un'offerta al Milan"
Primo Piano
Primo PianoIpotesi George Gardi per il Milan. Da Osimhen a Icardi, passando per Sanè: le migliori operazioni del manager italiano
Tare: "Spero che il Milan possa trovare equilibro e un progetto serio per il futuro. Leao? Il ciclo è chiuso"
Luca SerafiniIl club è diventato una cavia sperimentale. Si naviga a vista, mare mosso e scarsa visibilità. Ma non si era detto che Scaroni avrebbe taciuto?
Carlo PellegattiFinalmente adesso si capirà!! Amorim e Krösche. Cardinale, investimenti, tifosi e… Mbappé.
ESCLUSIVA MN - Caressa: "Ibrahimovic cominci a lavorare per il Milan. Rangnick l'uomo giusto, ma ad una condizione"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com