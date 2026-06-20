Milan, Cardinale più vicino alla quotidianità del club: sarà a Roma lunedì per l'assemblea elettiva della FIGC

Milan, Cardinale più vicino alla quotidianità del club: sarà a Roma lunedì per l'assemblea elettiva della FIGCMilanNews.it
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Oggi alle 18:48News
di Manuel Del Vecchio
Gerry Cardinale, dopo anni di deleghe, sembra essere intenzionato a seguire da vicino e in prima persona tutte le vicende del club. È atteso lunedì a Roma

A quanto pare Gerry Cardinale cercherà di essere più presente, anche fisicamente, al Milan e tutto quello che orbita alla galassia rossonera. Nelle passate stagione il manager italoamericano ha delegato parecchio, ma dopo l'ennesimo fallimento sportivo - con la qualificazione in Champions fallita all'ultima giornata - ha azzerato tutto e ha preso la decisione di seguire da vicino le vicende di Casa Milan.

Riporta Sportmediaset che questo riscontro si può trovare anche nella sua agenda: il numero uno di RedBird sarà a Roma lunedì 22 giugno per rappresentare il Milan all'assemblea elettiva della FIGC. 