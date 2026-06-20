Pellegatti rivela: “Amorim non vuole Leao, bisogna trovare una squadra che lo compri”

vedi letture

Pellegatti parla di Leao e del suo futuro lontano dal Milan.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Rafa Leao e del suo futuro che ormai sembra essere sicuramente lontano da Milano. Queste le sue parole.

"Leao secondo me difficilmente potrà essere venduto. Amorim non conta su di lui, non vorrebbe che venisse nemmeno nel post raduno per i nazionali. Però bisogna trovare chi lo vuole, secondo me, non escludo che pur di non averlo a disposizione, e credo pur Leao di non rimanere più al Milan dove l'ambiente per lui sarebbe pesante, potrebbero sia il Milan che Leao accettare un prestito con diritto e rimandare il problema all'anno prossimo. Insomma, la situazione di Leao è ben chiara. Amorim non lo vuole. Questo è quello che è trapelato, come trapelato che Leao non vuole rimanere al Milan".