Yamal cauto: “Ancora non sono al top, non ho i 90 minuti nelle gambe”

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Yamal dichiara che ancora non è al 100% e non può giocare una partita intera.

Ai microfoni di RTVE la stella della Spagna Lamine Yamal ha raccontato il suo stato di forma in vista delle prossime partite del Mondiale. Queste le sue parole.

"È troppo presto, sono in una fase di adattamento, non è ancora il momento di giocare un'intera partita, ma posso giocare tutti i minuti che l'allenatore vorrà. Fisicamente è persino in una forma migliore della mia (Nico Williams ndr.). Non abbiamo fretta, abbiamo una grande squadra e dobbiamo procedere un passo alla volta. Ogni partita Messi dimostra di essere il migliore della storia, Neymar è il mio idolo ma Messi resta il migliore.".