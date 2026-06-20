Ceccarini: "Jashari, la qualità non si discute. Piace molto all'Atalanta"

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Ardon Jashari è sul taccuino dell'Atalanta: Niccolò Ceccarini fa il punto della situazione sul rossonero

Nonostante la stagione deludente Ardon Jashari continua ad attrarre interesse da diverse squadre. Inevitabile, visto che il potenziale è alto e la situazione difficile del Milan spingono altri club a provarci per lo svizzero impegnato in questi giorni al Mondiale negli USA. Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, sottolinea come l'Atalanta sia molto interessata al rossonero.

"C’è anche un altro profilo che piace molto all’Atalanta. È quello di Jashari, che l'anno scorso è arrivato al Milan dal Bruges per quasi 40 milioni di euro. L'infortunio ad inizio stagione (la frattura del perone) ne ha sicuramente limitato il rendimento ma sulla qualità non si discute. Il discorso potrà entrare nel vivo solo quando i rossoneri avranno definito il loro organico dirigenziale".