Ceccarini: "Jashari, la qualità non si discute. Piace molto all'Atalanta"
Nonostante la stagione deludente Ardon Jashari continua ad attrarre interesse da diverse squadre. Inevitabile, visto che il potenziale è alto e la situazione difficile del Milan spingono altri club a provarci per lo svizzero impegnato in questi giorni al Mondiale negli USA. Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, sottolinea come l'Atalanta sia molto interessata al rossonero.
"C’è anche un altro profilo che piace molto all’Atalanta. È quello di Jashari, che l'anno scorso è arrivato al Milan dal Bruges per quasi 40 milioni di euro. L'infortunio ad inizio stagione (la frattura del perone) ne ha sicuramente limitato il rendimento ma sulla qualità non si discute. Il discorso potrà entrare nel vivo solo quando i rossoneri avranno definito il loro organico dirigenziale".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan