W. Sabatini convinto: “Allegri una garanzia, De Laurentiis ci ha visto giusto”

vedi letture

Walter Sabatini ha commentato l’arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli.

Walter Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli, ha commentato l'arrivo certo ma non ancora ufficiale di Massimiliano Allegri in panchina. Queste le sue parole

"Non voglio entrare nel merito della scelta. So che sono allenatori diversi, con una storia diversa. Quella di Allegri rappresenta una grande garanzia per il Napoli. È un uomo carismatico, sa quello che vuole e sa come proteggere il gruppo. È un allenatore importante, tanto importante da poter allenare il Napoli, perché non tutti possono farlo. De Laurentiis spesso ci ha visto giusto, anzi quasi sempre. Ci ha visto giusto prima degli altri".