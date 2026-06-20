Pellegatti spera: “Offerte per Gimenez? L’importante è piazzarlo, non ha regalato emozioni al Milan”

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Pellegatti commenta quello che potrebbe essere l’addio di Santiago Gimenez dal Milan.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle voci di mercato riguardanti un possibile addio di Santiago Gimenez. Queste le sue parole.

"Leggo che Gimenez potrebbe essere un giocatore appetibile dall'Orlando, del campionato americano, che potrebbe anche sottoporre un'offerta importante. Piace anche in Europa, in Portogallo ci sono un paio di club che sarebbero interessati a lui. L'importante che riusciamo a piazzare Gimenez che sinceramente è stata una chimera, una delle tante chimere degli anni della storia di un club. Non è c'è solo lui e non è solo negli ultimi anni. Le chimere ci sono state anche negli anni passati, negli anni belli. Ci sono capitati giocatori che non hanno regalato grandi emozioni. Quindi Gimenez è il primo".