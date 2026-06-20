Tare: "Italia, è il momento di fare scelte coraggiose e di puntare sui giovani"

Tare: "Italia, è il momento di fare scelte coraggiose e di puntare sui giovani"MilanNews.it
Oggi alle 16:24News
di Manuel Del Vecchio

A quasi un mese dal suo licenziamento, l'ex direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato a SportMediaset di vari argomenti, tra cui anche il possibile ritorno di Roberto Mancini come CT dell'Italia. Le sue parole:

Dal Milan all'Italia, da Allegri a Mancini
"L’Italia può certamente ripartire dall’esperienza di Mancini, l’ultimo ct che ha vinto che ora può riprendere il lavoro interrotto. Questo è il momento di fare scelte coraggiose e di puntare sui giovani: ce ne sono di prospettiva, basta vedere i risultati delle formazioni giovanili, bisogna però avere coraggio, dar loro fiducia e saperli aspettare".