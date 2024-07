Cardinale: "Kraft si è sempre occupato dei giocatori con Moneyball, ma i dati vengono applicati anche fuori dal campo e sono 15 anni che osservo questa situazione"

Gerry Cardinale, numero 1 di Red Bird Capital e proprietario del Milan, ha avuto un colloquio presso la CBC con Jessica Gelman, CEO di Kraft Analytics Group, società leader nel settore dei dati e analytics nel mondo dello sport e in quello dell’intrattenimento con cui il club rossonero ha firmato una partnership ufficializzata nella giornata di ieri.

Il riferimento a Kraft e all'analisi dei dati:

"È il cuore della nostra collaborazione. Jessica si è sempre occupata dei giocatori in campo con Moneyball, ma i dati e l’analisi dei dati vengono applicati anche al di fuori del campo e sono 15 anni che osservo questa situazione. Quando Jessica e la famiglia Kraft hanno fondato il Kraft Analytics Group 15 anni fa, avevano intuito qualcosa in termini di proposta di valore per i tifosi. Lo sport è oggi un’industria multimiliardaria, e questo è guidato dalla proposta di valore per il tifoso. La maggior parte delle persone pensa che i valori che si stanno creando nello sport riguardino solo i ricavi dei media. Ebbene, la nuova frontiera sarà la monetizzazione dell’evento dal vivo. 15 anni fa, quando Jessica ha fondato Kraft Analytics Group, abbiamo creato una società chiamata Legends Hospitality con gli Yankees e i Cowboys, proprio per monetizzare l’esperienza dei tifosi in quei due stadi. E sei anni dopo abbiamo creato una società con la NFL, On Location, per fare la stessa cosa. È stato un viaggio durato 15 anni".