News Cardinale: "La Serie A era la Premier, il Milan era al vertice: se non ti reinventi, verrai schiacciato"

La filosofia di Gerry Cardinale per quanto riguarda l'innovazione nel settore dello sport, simile a quella del settore dell'entertainment

Il proprietario rossonero Gerry Cardinale, manager di RedBird Capital Partners, è stato intervistato da Il Sole 24 Ore per parlare della maxi-operazione che ha portato alla nascita di Skydance-Paramount e alla fusione-acquisizione di Warner Bros. Discovery. Una joint venture che mira a minare le fondamenta di Netflix, con cui entrare in concorrenza. Un settore che potrebbe però influenzare anche il portafoglio sportivo di Cardinale, legato ovviamente alla proprietà del Milan. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni (QUI le dichiarazioni integrali sul Milan).

CARDINALE: SE NON TI REINVENTI, VERRAI SCHIACCIATO DALLA CONCORRENZA

Il commento di Gerry Cardinale sulla competitività di Serie A e Milan: "La Serie A era la Premier League. Il Milan era al vertice. Che cosa è successo? In questi settori, se diventi pigro e non ti reinventi, se non ti presenti ogni giorno con un senso di urgenza nell’innovare, verrai schiacciato dalla concorrenza. Hollywood si è adagiata. Pensava di essere protetta. Poi è arrivato un venditore di Dvd a chiedere di prendere in licenza i contenuti. È nata Netflix e li ha schiacciati, perché la tecnologia era cambiata".