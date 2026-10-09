Cardinale suona la campana di Wall Street con i membri di Skydance: il video

Gerry Cardinale e gli altri membri del Board di Skydance Media hanno suonato ieri mattina la campana di Wall Street a New York: il video

Gerry Cardinale, com'è noto, si è imbarcato nelle ultime settimane - per non dire mesi - in una nuova sfida di investimento per il suo fondo RedBird. È tra i principali azionisti e tra i membri del Board di Skydance Media, una casa di produzione cinematografica che nel suo schema ha acquisito sia i la casa di Paramount che anche la compagnia di Warner Bros. Discovery. Un investimento molto importante con cui Cardinale, e i co-investitori insieme a lui, vogliono provare a sfidare la superpotenza di Netflix. Allo stesso tempo potrebbero esserci dei risvolti, in futuro, anche sul mondo dello sport e del Milan (LEGGI QUI).

CARDINALE E SKYDANCE SUONANO LA CAMPANELLA DI WALL STREET

Ogni mattina alle 9.30 locali, la giornata di contrattazioni nella Borsa di New York inizia con il suono di una campanella: un tempo era un gesto assolutamente funzionale, mentre oggi con la digitalizzazione del trading è rimasto più un gesto simbolico che funge anche da vetrina mediatica. Per questa ragione giovedì mattina gli esponenti del Board di Skydance, tra cui Gerry Cardinale, ieri si sono ritrovati a suonare la campanella di Wall Street, il cui nome ufficiale è The New York Stock Exchange Bell. Di seguito il video ripreso da The Hollywood Reporter:

Skydance chiefs David Ellison and Ynon Kreiz ring the New York Stock Exchange bell on Thursday morning. Watch: https://t.co/9VzU57BvnK — The Hollywood Reporter (@THR) October 8, 2026

Gerry Cardinale sarà a Milano domani, per vivere la vigilia di Sassuolo-Milan con la squadra: domenica assisterà alla partita direttamente al Mapei Stadium di Reggio Emilia, salvo imprevisti cambi di programma.