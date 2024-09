Caressa: "Ciò che hanno fatto Theo e Leao è inaccettabile. L'immagine del Milan è uscita depressa da questa inquadratura con loro lontanissimi"

Fabio Caressa, giornalista, si è così espresso su Instagram commentando l'episodio che ha visto Theo e Leao, durante il cooling break di Lazio-Milan, star lontani da Fonseca e dal resto dei compagni di squadra: "Quello che hanno fatto Theo e Leao domenica è inaccettabile. C'è il concetto di squadra: la squadra sta insieme. L'immagine in mondovisione di loro due dall'altra parte del campo è una roba bruttissima. Ed evidentemente volevano dare un segnale. Ma se hanno voluto dare un segnale è grave. Se non hanno voluto dare un segnale è gravissimo, perché vuol dire che non si rendono conto della situazione.

Ma come?! Hai un allenatore in difficoltà, hai appena recuperato il risultato, non stai giocando una grande partita, t'hanno messo fuori e non per ragioni tecniche perché sono i due giocatori più forti che ha il Milan e neache tattica, ma probabilmente, sicuramente d'accordo con la proprietà, per alcuni atteggiamenti che non sono piaciuti, che non corri dietro all'uomo, che non fai quello che ti viene chiesto, che non fai uno sforzo in più per aiutare il compagno, e tu te ne stai lì da un'altra parte?!

Se io fossi il Milan, li multerei, rischiando anche un ricorso. Ma perché l'immagine del Milan è uscita depressa da questa inquadratura con loro lontanissimi".