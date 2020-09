Caressa: "Non esiste un vice ibra. Con Tonali si andrà sul 4-3-3"

Fabio Caressa, noto telecronista e opinionista sportivo, ha parlato così del mercato del Milan su Sky Sport 24:

Su Tonali: “Non bisogna aspettarsi un giocatore che prenda in mano la squadra. La squadra sarà tenuta in mano da qualcun altro, lui è un crack e lo dimostrerà secondo quelle che sono le sue caratteristiche: la tenacia come quella del suo idolo Gattuso e la sua capacità d’inserimento. Quando saranno tutti a disposizione si andrà verso il 4-3-3”.

Un vice Ibra: “Non esiste un vice Ibra. Devi giocare in un altro modo se non hai Ibra e non ne vedo tanti come lui in questo momento. Hai alternative di gioco, in un modo con Ibra e in un altro senza Ibra”.