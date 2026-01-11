Caressa sicuro: “Il Milan deve fare un lavoro psicologico contro le piccole. Bene Leao goleador”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha parlato della partita di giovedì sera tra Milan e Genoa che ha visto i rossoneri non andare oltre il pari. Grazie al gol di Leao nel recupero, la squadra di Allegri è riuscita a pareggiare la partita e conquistare 1 punto che resta comunque amaro. Queste le parole di Caressa in merito:

"Mi spiegano i miei colleghi che hanno giocato tanti anni che magari soprattutto se ti trovi a giocare una partita, magari dopo che poche ore prima hai giocato una partita importante, fai fatica a riaccendere la testa su una partita che consideri meno importante. È quello contro cui sta lottando Allegri. Il Milan ha tirato in porta più di molte altre volte però ogni tanto nei primi tempi ha dei cali di tensione non indifferenti che non vanno bene anche se questo Leao goleador è una novità. Prima eravamo abituati a vedere Leao che si faceva vedere all'interno del terreno di gioco per le sue azioni ora lo fa per i suoi gol perchè segna e segna tanto eh, se considerate le sue abitudini. Però il Milan deve rivedere alcune cose perchè non è possibile che faccia sempre meglio negli scontri diretti e sempre peggio negli scontri sulla carta più abbordabili. È una questione non solo tattica ma anche psicologica perchè il calcio è anche testa oltre che piedi"