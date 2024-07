Carnevale: "Mi è dispiaciuto per Pioli: meritava di continuare in rossonero"

Questa mattina sulla Gazzetta dello Sport è stata proposta un'intervista ad Andrea Carnevale, ex calciatore di Serie A e in particolare del Napoli. Nella chiacchierata si è parlato principalmente della squadra azzurra tra aspettative per la stagione in corso con Antonio Conte al timone e le strategie di mercato. Eppure c'è stato modo anche di parlare delle altre big del campionato, a poco meno di un mese dall'inizio della Serie A. Carnevale ha parlato anche di Milan ma si è concentrato sul passato, su Stefano Pioli.

Le parole di Andrea Carnevale sul Milan: "Mi è dispiaciuto per Stefano Pioli. A me piace molto come allenatore e meritava di continuare in rossonero. Ha fatto benissimo a Milano, con lo scudetto inaspettato. E anche lo scorso anno è andato oltre le potenzialità della squadra. Favorita? L'Inter resta più avanti di tutti, oggi è di un'altra categoria".