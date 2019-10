Carobbi a TMW: "Pioli deve ridare qualità alla squadra. Giampaolo non ha inciso"

Intervistato in esclusiva da TMW, Stefano Carobbi, ex difensore rossnero ha parlato del Milan e del cambio di panchina avvenuti nei giorni scorsi:" "Successe la stessa cosa a Sacchi. Arrivò al Milan con tanta diffidenza, ma la società lo protesse e alla fine i risultati arrivarono. Pioli deve principalmente ridare la tranquillità ai suoi giocatori, perché la qualità nella rosa rossonera non manca di certo. Giampaolo è un ottimo allenatore, ma purtroppo non è riuscito a incidere sulla testa dei ragazzi".