Carrasco bocciato dall'Inter. E intanto il Dalian fa muro sull'Arsenal

Yannick Ferreira-Carrasco e un futuro che resta ancora tutto da scrivere. Secondo quanto raccolto da TMW, l'Arsenal ha infatti trovato da tempo un accordo con l'esterno belga per un contratto quadriennale da sei milioni netti a stagione. Al Dalian sono invece stati offerti 25 milioni per il suo cartellino, ma i cinesi al momento fanno muro non intenzionati a privarsi dell'ex Atletico Madrid.

Retroscena Inter - Il giocatore, intanto, era stato proposta in sede di mercato anche all'Inter. No secco di mister Antonio Conte, che lo ha bocciato chiedendo espressamente ai suoi dirigenti di puntare su altri profili per costruire una squadra sempre più competitiva.