Carter (SpringHill): "Ho messo in contatto Cardinale e Maldini: collaborazione preziosa"

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta il Financial Times nel suo lungo pezzo dedicato al Milan e agli obiettivi del nuovo proprietario Gerry Cardinale, il capo della SpringHill Company Maverick Carter avrebbe presentato il numero uno di RedBird a Paolo Maldini. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate al quotidiano britannico: "L'ho messo in contatto con Paolo perché sapevo quanto sarebbe stata importante e preziosa questa collaborazione". Cardinale e Maldini si sono incontrati a Milano il giorno prima del signing e hanno passato insieme quasi quattro ore in cui il direttore dell'area tecnica rossonera è stato informato del progetto e della sua centralità all'interno dello stesso.