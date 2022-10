Casarin critica l'arbitraggio di Siebert: "Dopo il rigore si è innervosito e ha innervosito tutti. Troppi 8 gialli e un rosso"

MilanNews.it

Ai microfoni del Corriere della Sera, l'ex arbitro Paolo Casarin ha commentato così l'arbitraggio del tedesco Siebert durante Milan-Chelsea: "Quell’episodio (il rigore, ndr) è stato negativo per la partita ma anche per l’arbitro stesso, che si è innervosito e ha innervosito tutti. Otto ammonizioni e un’espulsione per una partita di Champions, tutto sommato corretta, pulita, sono troppe. Ma soprattutto sono la prova del fatto che a Siebert è scappata di mano la gestione complessiva".