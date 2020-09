Caso Suarez, la rettrice: "È solo un grande equivoco. Binario preferenziale? No, culturale"

"Non ho fatto niente di male". Così Giuliana Grego Bolli, rettrice dell'Università per stranieri di Perugia, difende il proprio operato per quanto riguarda l'esame di Luis Suarez. "Ho fatto tutto correttamente - le parole che avrebbe detto al suo legale, riportate dal Corriere della Sera - è stato solo un grande equivoco. Binario preferenziale? Ma no, era un binario culturale, quello a cui mi riferivo. Un percorso culturale".