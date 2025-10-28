Cassano: "Conte è l'allenatore più forte in Serie A"

Oggi alle 19:09
di Federico Calabrese

Massimiliano Allegri? No, l'allenatore più forte del campionato italiano, per Antonio Cassano, è un altro. L'ex calciatore, durante l'ultima puntata di Viva el Futbol, ha analizzato Napoli-Inter dichiarando poi chi, secondo la sua opinione, è l'allenatore più forte del nostro campionato: "Conte è l'allenatore più forte in Serie A, ha incartato la partita a Chivu sotto tutti i punti di vista". 