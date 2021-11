Cassano: "Da dopo il 5-0 contro l'Atalanta, Pioli è il migliore di tutti"

Antonio Cassano, ex calciatore fra le altre anche del Milan, ha parlato dei rossoneri alla Bobo TV, canale Twitch di Christian Vieri. Cassano ha commentato la partita contro la Roma, dicendo: “65 minuti ottimi del Milan, poi ci sono state situazioni particolari ma la squadra di Pioli ha vinto con merito. Sono due anni che giocano da Dio. Mi sto sorprendendo di volta in volta, quello che sta facendo Pioli è un miracolo. Escluso Ibrahimovic che è un alieno e Kessie che è un grande campione, con Hernandez che sta crescendo, vedo tutti buoni giocatori ma niente di particolare. Pioli li sta elevando tutti. Per quello che sta dimostrando dal 5-0 contro l'Atalanta è il migliore in assoluto, lo sta dimostrando con lavoro e intelligenza. La Roma mi è piaciuta molto meno, forse per la prima volta quest'anno. Hanno fatto fare la partita al Milan per 65 minuti, poi dopo l'espulsione hanno creato qualcosa e alla fine potevano anche meritare il pareggio, ma nei 90' il Milan ha meritato di vincere”.