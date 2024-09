Cassano: "Mi sarebbe piaciuto tanto vedere Reijnders con Kessie"

Durante il suo intervento sul canale Twitch Viva El Futbol, l'ex rossonero Antonio Cassano parla di Reijnders e di come gli sarebbe piaciuto vederlo in coppia con Franck Kessie: "Non so se Reijnders sia un giocatore da centrocampo a due o una mezz’ala, però so che al Milan manca tanto Tonali ma manca anche troppo Kessie, che era quello che faceva tutto. Il tuttocampista: faceva gol assist, aveva personalità, dava certezze, dava sicurezza.

È quello che manca al Milan in questo momento qua, Fofana è un altro tipo di giocatore. Kessie si prendeva responsabilità, aveva qualità, aveva l’ultimo passaggio, faceva gol e assist. Quando c’era da litigare, c’era. Mi sarebbe piaciuto tanto vedere Reijnders con lui, con Kessie".