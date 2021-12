Cassano: “Pallone d’Oro a Messi? Il vero scandalo è che lo ha vinto Cannavaro e non Maldini”

Antonio Cassano, ex giocatore fra le altre di Milan e Inter, è tornato a parlare del Pallone d'Oro assegnato a Lionel Messi. Cassano come sempre è pungente nelle sue dichiarazioni e ha detto: "Il premio del 2020 doveva essere consegnato a Robert Lewandowski. Detto questo ho sentito dire che è uno scandalo aver assegnato quest'anno il premio a Messi, ma io credo che gli scandali siano altri. Per esempio aver dato il Pallone d'Oro a Fabio Cannavaro e Matthias Sammer e non a Paolo Maldini. Loro hanno fatto un mese bene ma se li mettiamo insieme non arrivano nemmeno alla metà di quello che ha fatto Maldini".