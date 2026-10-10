Casting per il nuovo uomo dell'area tecnica: tre i profili valutati da Cardinale
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Il Milan valuta tre profili per il ruolo di Head of Football, ma c'è un preferito
Il Milan cerca una nuova figura capace di coordinare l'area tecnica e lavorare a stretto contatto con Gerry Cardinale e Ruben Amorim. Il nome in cima alla lista resta quello di Markus Krösche, oggi all'Eintracht Francoforte e sotto contratto fino al 2028, ma potenzialmente liberabile. Con lui potrebbe arrivare anche il braccio destro Timmo Hardung.
Nel casting rossonero restano però anche Tiago Pinto, attuale Head of Football del Bournemouth, che già conosce il calcio italiano considerata la sua recente esperienza alla Roma, e Medhi Benatia, ex dirigente del Marsiglia oggi libero.
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