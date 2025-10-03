Cattaneo: “Milan l’anti-Napoli. Non si avverte più l’assenza di Leao”

Sul canale YouTube della Repubblica, Marco Cattaneo ha parlato della sfida vinta dai rossoneri contro il Napoli di Antonio Conte e delle prospettive future del Milan.

"Milan intenso e affamato nel primo tempo e coperto a protezione del vantaggio con un uomo in meno. Milan sta per Max incarna l'anti Napoli candidandosi a scucire lo scudetto dalla maglia di una squadra di cui vuole calcare il percorso dell'anno scorso, senza coppe, con grande spirito di rivalsa, un allenatore che sa come si vince. E ora a questo punto anche uno stadio tornato a cantare e un energia che nemmeno si intravedeva nella prima giornata di campionato contro la Cremonese. La novità legata al Milan sempre più trascinata da un grande Pulisic, è come non si avverta più l'urgenza di Leao che certamente darà una grandissima mano quando tornerà, ma oltre il quale esiste una grandissima squadra che può sopravvive all'assenza del suo giocatore più forte almeno prima dell'arrivo di Modric. Ora a Milanello potranno sedersi davanti alla tv e sperare che le coppe possano togliere energie alle rivali, compresa alla Juve che sarà l'avversario del Milan di domenica sera".