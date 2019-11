Cattaneo su Giampaolo: "Magari le cose potevano anche migliorare"

Marco Cattaneo, giornalista sportivo di Sky Sport, ha parlato di Marco Giampaolo e di quello che sarebbe potuto essere e non sarà: "L'esonero gli è arrivato dopo la partita con il Genoa, che è forse quella giocata meglio dal punto degli atteggiamenti richiesti da Giampaolo. A parte la prestazione e la qualità tecnica del gioco, che non si è vista in quella partita come del resto in altre nel resto dell'inizio della stagione del Milan, però nel post diceva che quando senti gli squali attorno a te non devi fare sentire l'odore del sangue. Se ci si pensa, da quella partita in poi, dopo l'esonero, il Milan invece ha iniziato a mollare un po' dal punto di vista dell'atteggiamento. Ha commesso errori che non ti aspetti quando c'è un cambio d'allenatore e forse è la dimostrazione che il gruppo fosse dalla parte di Giampaolo. Non avremo mai la controprova, magari le cose potevano anche migliorare. Di quante squadre noi diciamo 'chissà se avessero esonerato questo allenatore che errore avrebbero fatto'. Magari con Giampaolo sarebbe finita allo stesso modo, ma non ne avremo mai la controprova."