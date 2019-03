Cavalcata Milan, quinta di fila per preparare al meglio il derby

Il Milan con il 2-1 in casa del Chievo Verona è riuscito ad ottenere la quinta vittoria di fila, e mettere al sicuro il terzo posto in classifica in vista del derby tra una settimana. Era un anno che il Milan non riusciva a totalizzare ben 5 vittorie di fila, proprio con Gattuso nel mese di marzo del 2018. I rossoneri hanno dovuto sudare parecchio per strappare i tre punti contro l’ultima in classifica, una squadra mai arrendevole. Ma grazie a una splendida punizione di Lucas Biglia, il suo primo gol stagionale, e il 19esimo centro in serie A di Piatek, i ragazzi di Gattuso tornano a casa con un successo di vitale importanza per la corsa alla Champions League. Il polacco con questa marcatura si porta a quota 19 come Cristiano Ronaldo, in testa alla classifica marcatori.

Una partita che ha visto il Milan subire gol dalla squadra che ha il peggiore attacco del torneo, e questa è sicuramente una novità. Non hanno giocato al meglio Suso, Paquetà e Conti, ma in compenso si è messo in mostra Samu Castillejo, sempre in partita dall’inizio alla fine e una spina nel fianco costante per la squadra allenata da Mimmo Di Carlo. I rossoneri hanno mostrato ancora dei limiti nella costruzione della manovra offensiva, e troppa imprecisione dalla trequarti in su, ma la vittoria contro il Chievo è stata fondamentale per tenere a distanza Inter, Roma e Lazio, e soprattutto la medicina giusta per preparare il derby del 17 marzo, di estrema importanza per stabilire le gerarchie per il rush finale del campionato.