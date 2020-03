Cazzullo: "Maldini sentiva che non era un'influenza come le altre"

Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto a Radio Sportiva e ha parlato della positività di Maldini e del figlio Daniel al Coronavirus: "Ho enorme stima di lui anche per come si è rapportato con gli ultras. E' stata dura per lui e per il figlio la notizia del tampone positivo. Conoscendo il suo corpo sentiva che non era un'influenza come le altre, nonostante non abbia poi avuto grandi problemi. Lui aveva i sintomi ma il tampone gli è stato fatto solo a fine malattia e non all'inizio. Per ripartire, ha detto che tutti devono avere il tempo di recuperare ed è stata una follia giocare la partita di Liverpool. Il suo futuro? Non ne abbiamo parlato".