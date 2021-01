Ceccarini: "Aumenta la fiducia per i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. Da monitorare Mandzukic"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Nicolò Ceccarini ha parlato delle strategie di mercato rossonere nella prossima sessione di trasferimenti. Queste le sue parole: "Tomori è il primo obiettivo del Milan per la difesa. Dopo l’infortunio di Simakan i rossoneri hanno ormai fatto la loro scelta. Maldini e Massara infatti sono in stretto contatto con il Chelsea. Le parti sono al lavoro per trovare l’intesa sulla formula di un prestito con diritto di riscatto. Il Milan spera di poter chiudere la trattativa all’inizio della prossima settimana. Intanto aumenta sempre più la fiducia per i rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma. Per Gigio ci sarà un nuovo incontro che potrebbe essere quello decisivo per sbloccare definitivamente la situazione. Per quanto riguarda il ruolo di vice Ibrahimovic c’è da monitorare il nome di Mario Mandzukic."