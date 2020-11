Ceccarini: "Il Milan osserva Bogarde: possibile tentativo per gennaio"

Intervenuto su tuttomercatoweb.com con un editoriale, Nicolò Ceccarini ha fatto il punto per il mercato in entrata del Milan: "Tra le tante idee che sta valutando per la difesa il club rossonero ha messo nel mirino anche Melayro Bogarde, nipote di Winston, che si sta mettendo in luce in Bundesliga. Dopo Kabak e Lovato ecco un’altra pista da seguire. Il Milan ha iniziato a muovere i primi passi per il giovane difensore classe 2002 di proprietà dell'Hoffenheim. Su di lui però c’è anche il Barcellona. L’occasione è ghiotta, considerato che Bogarde ha il contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe arrivare a giugno a parametro zero. Se però le richieste del club tedesco non dovessero essere particolarmente alte, il Milan potrebbe già fare un tentativo concreto a gennaio".