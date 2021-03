Ceccarini: "Ottimismo per i rinnovi di Kessie e Calhanoglu"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Nicolò Ceccarini ha parlato delle strategie di mercato rossonere nella prossima sessione di trasferimenti. Queste le sue parole: "Il Milan è alle prese con i rinnovi. C’è ancora distanza con Donnarumma ma si continua a trattare per trovare una soluzione. Più vicine le parti invece per Calhanoglu. E si procede anche per allungare il contratto di Kessié. Nell’incontro di giovedì con il suo agente Atangana l’accordo non è stato raggiunto. Servirà un nuovo rilancio ma il giocatore ha dato la sua priorità al club rossonero. Il Milan poi sta lavorando forte per tenere Tomori anche per la prossima stagione"