Ceccarini: "Rinnovo Kessie, si vuole chiudere prima dell'inizio del campionato. Occhi su Sabitzer e Kaio Jorge"

Il Milan intanto, dopo aver perso a parametro zero Donnarumma e Calanoglou, sa benissimo che si gioca una partita molto importante con Kessié. Dopo una prima offerta intorno ai 4 milioni di euro, il club rossonero rilancerà cercando di avvicinarsi il più possibile alla richiesta del centrocampista ivoriano. E l’idea sarebbe quella di chiudere la questione prima dell’inizio del campionato.

Per Il ruolo di trequartista piace molto Sabitzer. C’è il gradimento sotto l’aspetto tecnico e, considerata l’età, potrebbe essere l’investimento giusto per il club rossonero. Ha solo un anno di contratto con il Lipsia e a oggi non ci sono segnali d rinnovo. Su di lui ci sono molte società alla finestra. Per battere la concorrenza servono ameno 20 milioni.

Maldini e Massara ci stanno pensando seriamente. In prospettiva futura il Milan ha messo gli occhi su Kaio Jorge, attaccante del Santos classe 2001.